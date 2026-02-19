Nilüfer Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nilüfer Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi

19.02.2026 10:28  Güncelleme: 11:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyesi, ramazan dolayısıyla gıda işletmelerine yönelik denetimlerini sıklaştırarak, hijyen, gramaj ve fiyat kontrolleri yaptı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sağlıklı gıda erişimini sağlamak için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlere katılan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Hem üretim hem de fiyat ve gramaj koşullarını kontrol ederek, Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve unlu mamullerin üretiminin arttığı dönemde, fırın ve pastaneler denetlendi. Sahadaki denetimlere Özdemir ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

Hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı

Denetimlerde işletmeler; ruhsat durumu, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ile genel hijyen standartları açısından incelendi. Ekipler, imalathane bölümleri ve depolama alanlarının temizliğini kontrol ederken, çalışanların kılık kıyafetleri ile giyinme odalarının hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi.

Ekipler, ürünlerin gramajlarını ve fiyat etiketlerini tek tek inceledi. Ayrıca işletmelerin ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanları dışında satış yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. İncelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak gerekli yasal işlemler uygulandı.

Sahadaki incelemelerin ardından açıklama yapan Özdemir, Nilüferlilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak istediklerini belirtti. Ramazan ayında unlu mamul tüketiminin arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Denetimler ramazan boyunca sürecek"

"Vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayında bunları sıklaştırdık; daha fazla denetim yapıyoruz. Çünkü bu ayda daha fazla ekmek ve pide tüketimi oluyor. Bu yüzden ramazan ayı boyunca bu denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hem üretim hem de fiyat ve gramaj koşullarını kontrol ederek, Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışıyoruz."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Şadi Özdemir, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu’nun dizisinde flaş gelişme Gözaltına alınan İsmail Hacıoğlu'nun dizisinde flaş gelişme
İmamoğlu’nun casusluk soruşturmasında yeni perde Süreç başlıyor İmamoğlu'nun casusluk soruşturmasında yeni perde! Süreç başlıyor
Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı Galatasaray-Juventus maçını baştan sona izleyen herkes aynı detaya takıldı
Öcalan’ın mesajına Kürşad Zorlu’dan net açıklama Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ’’Beyaz Toros’’ satışa çıkarıldı Zamanlama manidar: JİTEM plakalı ''Beyaz Toros'' satışa çıkarıldı
Eşini çocuklarının önünde öldürdü Kahreden detay ortaya çıktı Eşini çocuklarının önünde öldürdü! Kahreden detay ortaya çıktı

12:04
MSB: 1 Ocak’tan bu yana teslim olan PKK’lı terörist sayısı 35’e yükseldi
MSB: 1 Ocak'tan bu yana teslim olan PKK'lı terörist sayısı 35'e yükseldi
11:26
“Casperlar“ operasyonunda çarpıcı detay Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
"Casperlar" operasyonunda çarpıcı detay! Çete üyeleri sormuş, polisler tek tek yanıtlamış
11:25
Sabah uyandığında dişleri yoktu Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
Sabah uyandığında dişleri yoktu! Doktorları bile şaşırtan gerçek hastaneye ortaya çıktı
11:05
Bakan Gürlek’ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
Bakan Gürlek'ten 2 sorun için sıfır tolerans vurgusu: Kökünü kurutacağız
11:02
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı O kadının başına neler gelmiş neler
Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan takmıştı! O kadının başına neler gelmiş neler
10:28
Sivas Mehmet Amca’yı konuşuyor Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam “pes“ dedirtti
Sivas Mehmet Amca'yı konuşuyor! Toplu taşıma rekoru kırdı, rakam "pes" dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 12:28:45. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.