Nilüfer Belediyesi'nden Fırınlarda Ramazan Denetimi

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla fırın ve unlu mamul işletmelerine yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlere katılan Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Hem üretim hem de fiyat ve gramaj koşullarını kontrol ederek, Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışıyoruz" dedi.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların ramazan ayını sağlıklı ve huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki gıda işletmelerine yönelik kontrollerini yoğunlaştırdı. Özellikle iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pide ve unlu mamullerin üretiminin arttığı dönemde, fırın ve pastaneler denetlendi. Sahadaki denetimlere Özdemir ile Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz de katıldı.

Hijyen ve gramaj kontrolleri yapıldı

Denetimlerde işletmeler; ruhsat durumu, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği ile genel hijyen standartları açısından incelendi. Ekipler, imalathane bölümleri ve depolama alanlarının temizliğini kontrol ederken, çalışanların kılık kıyafetleri ile giyinme odalarının hijyen koşullarına uygunluğunu da denetledi.

Ekipler, ürünlerin gramajlarını ve fiyat etiketlerini tek tek inceledi. Ayrıca işletmelerin ruhsatlarında belirtilen faaliyet alanları dışında satış yapıp yapmadıkları da kontrol edildi. İncelemelerde kurallara uymadığı tespit edilen işletmeler hakkında tutanak tutularak gerekli yasal işlemler uygulandı.

Sahadaki incelemelerin ardından açıklama yapan Özdemir, Nilüferlilerin sağlıklı gıdaya erişimini güvence altına almak istediklerini belirtti. Ramazan ayında unlu mamul tüketiminin arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle konuştu:

"Denetimler ramazan boyunca sürecek"

"Vatandaşımızın sağlıklı gıdaya ulaşması için denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz. Ramazan ayında bunları sıklaştırdık; daha fazla denetim yapıyoruz. Çünkü bu ayda daha fazla ekmek ve pide tüketimi oluyor. Bu yüzden ramazan ayı boyunca bu denetimlerimizi sıkı bir şekilde yapmaya devam edeceğiz. Hem üretim hem de fiyat ve gramaj koşullarını kontrol ederek, Nilüfer halkının sağlıklı gıdaya erişmesi için çalışıyoruz."