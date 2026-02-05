Nilüfer Belediyespor, Ankara Deplasmanından Galibiyetle Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Nilüfer Belediyespor, Ankara Deplasmanından Galibiyetle Döndü

05.02.2026 13:50  Güncelleme: 14:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto Spor Kulübü'nü 29-27 mağlup ederek sezonun 21'inci haftasını galibiyetle tamamladı. İlk yarıyı geride kapatan takım, ikinci yarıda gösterdiği performansla maçı kazanmayı başardı.

(BURSA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto Spor Kulübü deplasmanında kazandığı 29-27'lik galibiyetle sezonun 21'inci haftasını başarıyla geride bıraktı.

Nilüfer Belediyespor, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bursa temsilcisi, ilk yarıyı 16-11 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıdaki kararlı oyunuyla maçı tersine çevirmeyi başardı.

Rakibine ilk yarıda 5 sayı fark veren Nilüfer Belediyespor, soyunma odasından farklı bir enerjiyle çıktı. İkinci yarıda savunmadaki sıkı markajını sürdüren ve hücumda etkili hale Bursa temsilcisi, bu periyodu 18-11 kazanarak, toplamda 29-27'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bir sonraki maçına EHF Avrupa Kupası son 16 turunda, 14 Şubat'ta Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno karşısında çıkacak.

Kaynak: ANKA

Ankara, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer Belediyespor, Ankara Deplasmanından Galibiyetle Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

16:18
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
Köprü ve boğaz manzarasına karşı konsol oynadı
15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:24:12. #7.11#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor, Ankara Deplasmanından Galibiyetle Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.