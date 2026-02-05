(BURSA) - Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Spor Toto Spor Kulübü deplasmanında kazandığı 29-27'lik galibiyetle sezonun 21'inci haftasını başarıyla geride bıraktı.

Nilüfer Belediyespor, Ankara deplasmanından galibiyetle döndü. Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bursa temsilcisi, ilk yarıyı 16-11 geride tamamlamasına rağmen ikinci yarıdaki kararlı oyunuyla maçı tersine çevirmeyi başardı.

Rakibine ilk yarıda 5 sayı fark veren Nilüfer Belediyespor, soyunma odasından farklı bir enerjiyle çıktı. İkinci yarıda savunmadaki sıkı markajını sürdüren ve hücumda etkili hale Bursa temsilcisi, bu periyodu 18-11 kazanarak, toplamda 29-27'lik skorla sahadan galip ayrıldı.

Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, bir sonraki maçına EHF Avrupa Kupası son 16 turunda, 14 Şubat'ta Çekya temsilcisi SKKP Handball Brno karşısında çıkacak.