Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu smaçörünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda
Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu smaçörü olan sporcu, hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Takımın oyuncuları ve antrenörleri büyük üzüntü yaşarken, cenaze töreni için hazırlıklar başladı.
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29.08.2024 20:11:13. #1.12#
SON DAKİKA: Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı'nın Porto Rikolu smaçörünün cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda - Son Dakika
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