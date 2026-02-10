Nilüfer Belediyespor Basketbol Kız Takımı, Şampiyonluk Kupalarını Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir'e Sundu

(BURSA) - Nilüfer Belediye spor Basketbol Kız Takımı, U16 ve U18 kategorilerinde kazandıkları Bursa şampiyonluğu kupalarını Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'e sundu. Sporcuları ve teknik ekibi tebrik eden Şadi Özdemir, "Nilüfer bir kadın şehri ve biz her zaman spor yapan kızlarımızın yanındayız" dedi.

Bursa'da düzenlenen basketbol turnuvalarında önemli başarılara imza atan Nilüfer Belediyespor Basketbol Kız Takımı, iki farklı kategoride birden şampiyonluk sevinci yaşadı. Sporcular, U16 ve U18 kategorilerinde elde ettikleri Bursa Şampiyonluğu kupalarını, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile paylaştı.

Nilüfer Belediyesi Halk Evi'ndeki başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete, Nilüfer Belediyespor Kulübü As Başkanı Mehmet İlker Şener, kulüp yöneticileri, teknik ekip ve şampiyon sporcular katıldı.

Şampiyon sporcuları ve teknik heyeti tek tek kutlayan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, sporun sadece kazanmaktan ibaret olmadığını vurgulayarak, şunları dedi:

"Başarılarınızdan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Ancak hayat sadece spordan ibaret değil. Eğitim hayatınızı aksatmadan, derslerini ihmal etmeden sporu sürdürmelisiniz. Hem okulda hem de sahada başarılı olmanız bizim için çok değerli. Her zaman 'Nilüfer bir kadın şehridir' diyoruz. Böyle bir şehirde belediye de spor yapan kız çocuklarının ve kadınların yanında olmalı. Biz her zaman sizin destekçiniz olmaya devam edeceğiz."

Ziyarette konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü As Başkanı Mehmet İlker Şener de elde edilen başarının önemine dikkati çekti. Şener, sporcuların kendilerinden yaşça büyük ekiplere karşı mücadele ettiklerini belirterek, "Oyuncularımız hem U16 hem de U18 kategorilerinde finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nü yenerek kupayı kulübümüze kazandırdı" dedi.

Ziyaret, Başkan Şadi Özdemir'in sporculara ve teknik ekibe hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.