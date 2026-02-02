Nilüfer'de Aromaterapi ve Doğal Parfüm Atölyesi ile Kokuların Dünyasına Yolculuk - Son Dakika
Nilüfer'de Aromaterapi ve Doğal Parfüm Atölyesi ile Kokuların Dünyasına Yolculuk

02.02.2026 10:31  Güncelleme: 12:04
Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Aromaterapi Doğal Parfüm Atölyesi'nde katılımcılar, koku duyusunun hafıza ve duygularla ilişkisini keşfetti. Uzman Ebru Şahin'in rehberliğinde katılımcılar kendi doğal parfümlerini yapma deneyimi yaşadı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi'nin Pancar Deposu'nda düzenlediği Aromaterapi Doğal Parfüm Atölyesi'ne katılanlar, koku duyusunu hafıza ve duygularla olan ilişkisi üzerinden keşfederek, teorik bilgilerin yanı sıra kişisel parfüm yapımını da deneyimledi.

Aromaterapi Doğal Parfüm Atölyesi, aromaterapi uzmanı Ebru Şahin'in yürütücülüğünde Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. Atölyede, koku duyusu sadece fiziksel bir his olarak değil, biyolojik ve tarihi bir süreç olarak da ele alındı.

Etkinlikte, kimyasal duyulara giriş, tat ve koku duyusu arasındaki ilişki, koku belleği, parfümün tarihsel gelişimi, aromaterapi ve uçucu yağların etkileri gibi konular detaylıca konuşuldu. Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Okan Şahin de atölyeyi ziyaret ederek katılımcıların çalışmalarını inceledi.

Atölye yürütücüsü Şahin, tat ve koku duyularının genellikle birbiriyle uyum içinde çalıştığını belirtti. Tat duyusunun tatlı, tuzlu, acı, ekşi ve umami olmak üzere beş temel kulvardan oluştuğunu ifade eden Şahin, koku duyusunun duygu durumları üzerindeki etkisine dikkati çekti.

Kokuların beyindeki işleyişine ilişkin bilgi veren Şahin, "Limbik sistem, koku uyaranlarının doğrudan işlendiği bölgedir. Bu bölge aynı zamanda uzun süreli bellek, aşk, sevgi, nefret, öfke ve korku gibi duyguları yönlendirir. Dolayısıyla duygu, bellek ve koku arasında çok yakın bir komşuluk ilişkisinden bahsedilebilir" dedi.

Teorik bilgilendirmelerin ardından atölyenin uygulama kısmına geçildi. Katılımcılar, farklı özlere sahip kokuları tek tek deneyimleyerek içerikleri ile ilgili bilgi altı. Etkinliğin sonunda katılımcılar, Şahin eşliğinde öğrendikleri teknikleri kullanarak kendi doğal parfümlerini tasarlama fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Etkinlikler, Ebru Şahin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo aldığı kararla koca ülkeyi karıştırdı
En-Nesyri teklifi kabul etti İşte yeni takımı
Epstein Adası'ndan kurtulan kadının anlattıkları kan dondurdu
Kendisine asker selamı veren vekilin sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı Bir bebeğe daha aynısını yapmış
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer İşte İslam Memiş'in verdiği tarih
