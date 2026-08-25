Nilüfer'deki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika
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Nilüfer'deki Yangın Kontrol Altında

Nilüfer\'deki Yangın Kontrol Altında
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki orman dışı yangın kontrol altına alındı, destek verenlere teşekkür edildi.

(BURSA) - Orman Genel Müdürlüğü, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde orman dışı alanda çıkan yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

OGM'den yapılan açıklamada, yangının söndürülmesi için yürütülen çalışmalara destek veren gönüllülere, kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara teşekkür edildi.

Açıklamada, yangın riskine karşı açık alanlarda ateş yakılmaması, anız ve bahçe atıklarının yakılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması çağrısında bulunuldu.

Kaynak: ANKA

Güncel, Çevre, Bursa, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nilüfer'deki Yangın Kontrol Altında - Son Dakika

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