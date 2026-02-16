Nilüfer Felsefe Buluşmaları'nda "Yapay Zeka ve İnsan" Konuşuldu

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen Felsefe Buluşmaları'nda bu ay "Yapay Zeka ve İnsan" konuşuldu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Solmaz Zelyüt'ün konuk olduğu etkinlikte, yapay zekanın tarihsel gelişiminin yanı sıra konuya felsefi bakış açıları da tartışıldı.

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Felsefe Buluşmaları'nın bu ayki konuğu, Prof. Dr. Solmaz Zelyüt oldu. Pancar Deposu'ndaki etkinlikte, Aristotales'ten Davos 2026 vizyonuna uzanan süreçte yapay zekanın yalnızca teknik değil, felsefi ve toplumsal etkileri de konuşuldu.

Söyleşide yapay zeka tarihinin sadece teknik bir kronolojiden ibaret olmadığını vurgulayan Prof. Dr. Zelyüt, konuyu "Zihin nedir" ve "Makine düşünebilir mi" soruları ekseninde ele aldı. Katılımcılar; Aristotales'in otomat hayalinden El-Cezeri'nin mekanik algoritmalarına, Leibniz'in hesaplanabilir mantık idealinden Alan Turing'in ünlü "Taklit Oyunu"na kadar uzanan süreci felsefi bir perspektifle takip etme fırsatı buldu.

Söyleşinin odak noktalarından birini, makinelerin dili kullanımı ve bilinç sorunu oluşturdu. John Searle'ün "Çin Odası" argümanı ve Google mühendisi Blake Lemoine'in yapay zeka LaMDA ile yaşadığı diyaloglar üzerinden, bir makinenin dili kullanmasının gerçek bir anlam ifade edip etmediği tartışıldı. Zelyüt, zihin ve beden ilişkisi üzerinden teknolojinin sınırlarını ve insan bilincinin yerini sorguladı.

Prof. Dr. Solmaz Zelyüt, sunumunda güncel küresel tartışmalara da değindi. Davos 2026 notları üzerinden yapılan değerlendirmede; Nvidia CEO'su Jensen Huang'ın teknolojik altyapı vurgusu, BlackRock CEO'su Larry Fink'in kapitalizmin geleceğine ilişkin uyarıları ve Nobel ödüllü Geoffrey Hinton'ın yapay zekada "kontrol kaybı" endişeleri ele alındı. Zelyüt, Davos'ta dile getirilen bu varoluşsal risklerin, teknolojinin sadece ekonomik değil, köklü bir toplumsal dönüşümün de habercisi olduğunu belirtti.

Etkinlikte, son günlerin popüler dizisi "Pluribis" de konuşuldu. "Pluribus"un yapay zeka ile "Carol"un temsil ettiği ahlaki insan duruş arasındaki seçim sorgulandı. Asıl meselenin yapay zeka teknolojisinden ziyade, onu tasarlayan ve kullanan insanlara güvenmekle ilgili olduğunu belirten Prof. Dr. Zelyüt; teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin etik, hukuk ve sorumluluğun insanın omuzlarında kalmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini tamamladı.