"Nilüfer Genç Caz" Konserleri, Evrencan Gündüz ile Final Yaptı

17.02.2026 10:01  Güncelleme: 11:04
Nilüfer Belediyesi tarafından düzenlenen ve dört gün süren Nilüfer Genç Caz konserleri, Evrencan Gündüz'ün sahne aldığı final gecesiyle noktalandı. Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in de katıldığı etkinlikte genç sanatçılar sahne alarak izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

(BURSA) - Nilüfer Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen ve dört gün boyunca kente caz müziğinin enerjisini taşıyan "Nilüfer Genç Caz" konserleri, Evrencan Gündüz'ün sahne aldığı final gecesiyle sona erdi. Nazım Hikmet Kültürevi önünde gerçekleşen kapanış konserine Belediye Başkanı Şadi Özdemir de katılarak vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Nilüfer'de dört gündür devam eden ve 15'ten fazla sanatçının sahne aldığı Nilüfer Genç Caz konserleri, yoğun katılımlı bir finalle tamamlandı. Etkinliğin son gününde sahneye çıkan Evrencan Gündüz ve grubu "Uzaylılar" performanslarıyla izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Nazım Hikmet Kültürevi önünde düzenlenen konseri, Başkan Özdemir ve eşi Nuray Özdemir de vatandaşlarla birlikte izledi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan sanatçı; "Sen Aşkımızdan", "Oreo" ve "Yeni Bir Şarkı" gibi sevilen eserlerini seslendirdi. Repertuvarında Türk ve dünya müziğinin klasiklerine de yer veren Gündüz, "What A Wonderful World", "Sunny", "Anlıyorsun Değil mi", "Burçak Tarlası" ve "Gönül Salıncağı" gibi parçaları Nilüferliler için yorumladı.

Gecenin en dikkati çekici kısımlarından biri ise Gündüz'ün genç hayranı Kamelya'yı sahneye davet etmesi oldu. Gündüz ve orkestrası, bir şarkıyı Kamelya sahnedeyken seslendirerek geceye renkli kattı.

Konserin sonunda sahneye gelerek sanatçıya günün anısına hediye takdim eden Başkan Özdemir, etkinlik boyunca sahne alan sanatçılara ve ilgi gösteren seyircilere teşekkür etti.

"Herkesin kendini iyi hissettiği bir Nilüfer yaratma sevdamız var"

Nilüfer'in kültür, sanat ve sporun başkenti olduğunu vurgulayan Özdemir, yaz aylarında kapsamlı bir Caz Festivali düzenlemek istediklerini belirtti. Festivali toplumun her kesimi için erişilebilir kılmaya özen gösterdiklerini belirten Özdemir, "Bu sayede çok sayıda engelli vatandaşımız da konserleri rahatlıkla takip edebildi. Herkesin kendini iyi hissettiği bir Nilüfer yaratma sevdamız var. Özellikle kadınlar ve gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konuşmasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir" sözüne atıfta bulunan Özdemir, Nilüferlileri güçlü sanatçılarla buluşturmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Özdemir'in konuşmasının ardından Evrencan Gündüz, Ajda Pekkan'ın unutulmaz eseri "Bir Günah Gibi" şarkısını Başkan  Özdemir ve eşi için seslendirdi.

Kaynak: ANKA

