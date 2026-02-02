Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ağırladı - Son Dakika
Nilüfer Belediye Başkanı Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın'ı Ağırladı

02.02.2026 16:24  Güncelleme: 17:16
Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ile gerçekleştirdiği görüşmede iki kent arasındaki iş birliği ve tarımsal kalkınma projeleri üzerinde durdu. Özdemir, ürünlerin saklanabilmesi için soğuk hava deposu projesi hakkında bilgi verdi.

(BURSA) - Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ı ağırladı. Görüşmede iki kent arasındaki iş birliği imkanları ve tarımsal kalkınma projeleri masaya yatırıldı.

Akın, Özdemir'e nezaket ziyaretinde bulundu. Halk Evi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen buluşmada Özdemir'e, Belediye Başkan Yardımcıları Mahmut Demiröz, Serpil Altun ve Okan Şahin eşlik etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, iki kentin gelişimi için ortak projeler geliştirebileceklerini vurguladı. Nilüfer'deki tarımsal faaliyetlere dikkati çeken Özdemir, kooperatifleşme yoluyla üreticiyi korumayı hedeflediklerini belirtti. Özdemir, ürünlerin uzun süre saklanabilmesine olanak sağlayacak soğuk hava deposu projesi ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

Konukseverliği için Özdemir'e teşekkür eden Akın, Balıkesir'in tarımsal potansiyeline değinerek, her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Görüşmenin sonunda, iki bölgenin yerel ürünlerinden oluşan hediye paketleri ve çini işlemeli eserler karşılıklı olarak takdim edildi.

Kaynak: ANKA

