Nisan 2026 Sıcaklık Analizi

13.05.2026 09:59
Nisan 2026'da Türkiye'nin en düşük sıcaklığı Erzurum'da -11,4, en yüksek ise Kozan'da 31,9 derece.

Haber: Zeynep BOZUKLU

(ANKARA) - Meteoroloji'nin nisan ayı 1991- 2020 normalleri sıcaklık analizine göre, nisan ayında en düşük sıcaklık -11,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Kozan'da ölçüldü.

ANKA Haber Ajansı'nın MGM verilerinden derlediği bilgilere göre, nisan ayında Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar, Antakya, Palu, Ergani, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre, Ceylanpınar, Zara, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile, Şebinkarahisar ve Bandırma çevrelerinde mevsim normallerinin altında; Demre ve Çeşme çevrelerinde mevsim normallerinin üzerinde; yurdumuzun diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti.

MGM'nin analizine göre, 1991-2020 normalleri nisan ayı ortalama sıcaklığı 12,3 derece olup 2026 yılı Nisan ayı sıcaklığı ise 11,7 derece ile normallerinin 0,6 derece altında gerçekleşti. Öte yandan, nisan ayında en düşük sıcaklık -11,4 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece ile Kozan'da tespit edildi.

NİSAN AYININ SICAKLIK ANALİZİNİN BÖLGESEL DAĞILIMI

MGM'nin verilerine göre, Marmara Bölgesi'nde, Bandırma çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 12,5 derece iken, 2026 Nisan ayı 12,1 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık -0.2 derece olarak Lüleburgaz'da, en yüksek sıcaklık ise 27,4 derece olarak Edirne'de gözlendi.

Ege Bölgesi'nde, Çeşme çevresinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,1 derece iken, 2026 Nisan ayı 14,2 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık -3,8 derece olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 31,0 derece olarak Aydın ve Nazilli'de gözlendi.

Akdeniz Bölgesi, Antakya çevresinde mevsim normallerinin altında; Kale (Demre) çevresinde mevsim normallerinin üzerinde; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,3 derece iken, 2026 Nisan ayı 15,4 derece olarak tespit edildi. Bölgede en düşük sıcaklık -2,3 derece  olarak Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 31,9 derece olarak Kozan'da gözlendi.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK -7,3 DERECE İLE KANGAL'DA GÖZLENDİ

İç Anadolu Bölgesi, Zara çevresinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 10,4 derece iken, 2026 Nisan ayı 9,7 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık -7,3 derece olarak Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 24,6 derece olarak Kayseri'de gözlendi.

Karadeniz Bölgesi, Artvin, Merzifon, Amasya, Bayburt, İspir, Oltu, Zile ve Şebinkarahisar çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 11,1 derece iken, 2026 Nisan ayı 10,0 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık -7,3 derece olarak Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 27,5 derece olarak Boyabat'ta ölçüldü.

BÖLGEDE EN DÜŞÜK SICAKLIK -11,4 DERECE İLE ERZURUM'DA GÖZLENDİ

Doğu Anadolu Bölgesi, Palu ve Ergani çevrelerinde mevsim normallerinin altında gerçekleşirken; bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında oldu. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 8,9 derece olurken, 2026 Nisan ayında da 7,8 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık -11,4 derece olarak Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 25,1 derece olarak Iğdır'da ölçüldü.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Siirt, Mardin, Batman, Şırnak, Çermik, Viranşehir, Cizre ve Ceylanpınar çevresinde mevsim normallerinin altında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normalleri civarında gerçekleşti. Bölgenin nisan ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 15,2 derece olurken, 2026 Nisan ayında da 13,5 derece olarak kaydedildi. Bölgede en düşük sıcaklık -0,3 derece olarak Diyarbakır'da, en yüksek sıcaklık ise 27,9 derece olarak Ceylanpınar'da ölçüldü.

Kaynak: ANKA

