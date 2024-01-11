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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi. Başkan Sarı, gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir işlevi bulunduğunu vurgulayarak, gazetecilerin şehrin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını belirtti. Başkan Sarı, gazetecilerin özverili çalışmalarını takdir ederek, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı ve kendilerine sağlık ve başarılar diledi.

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi
11.01.2024 - 10:55,
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Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ilçedeki gazetecilerle bir araya geldi.

Başkan Sarı, gazeteciliğin insanlara haber ve bilgi akışı sağlamak gibi çok önemli bir işlevi bulunduğunu söyledi.

Gazetecilerin şehrin tanıtımı ve gelişimine önemli katkılar sağladığını belirten Sarı, şunları kaydetti:

"Kamuoyunu doğru, dürüst, ilkeli ve objektif bir şekilde yaşanan her türlü gelişmeden bilgilendirerek, bu etik değerlere bağlı kalarak gazetecilik mesleğini ifa etmek, en önemlisi de bu düsturla hareket ederek bu güzide mesleğe sahip olmak, kuşkusuz toplum önünde de büyük bir saygınlığa sahip olmak demektir. Mesai mefhumu olmadan her şart altında görevini yapmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımızın özverileri bütün takdirlerin üzerindedir. Basın mensubu kardeşlerimin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, kendilerine ve ailelerine sağlık ve başarılar temenni ediyorum"

Başkan Sarı, daha sonra basın mensuplarına hediye takdim etti.???????

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Gazetecilerle Bir Araya Geldi - Son Dakika
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