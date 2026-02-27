Nizip'te Bilgi Yarışması Kura Çekimi - Son Dakika
Nizip'te Bilgi Yarışması Kura Çekimi

Nizip\'te Bilgi Yarışması Kura Çekimi
27.02.2026 14:23
Nizip Ticaret Odası'nda 19. Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması kura çekimi yapıldı.

Nizip Ticaret Odası (NTO) ev sahipliğinde bu yıl 19'uncusu düzenlenecek olan "Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması"nın kura çekim töreni gerçekleştirildi.

? Nizip Ticaret Odası hizmet binasında düzenlenen törende, ilçe genelinde 48 ortaokulun katılım sağlayacağı yarışmanın kura çekimiyle okul eşleşmeleri belirlenirken, organizasyon süreci ve kurallar hakkında eğitimcilere bilgilendirme yapıldı.

Törende konuşan NTO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, eğitime verilen desteğin önemine vurgu yaparak, "Uzun yıllardır geleneksel hale getirdiğimiz bu yarışma, öğrencilerimizin öğrenme motivasyonunu artırmakta, özgüven gelişimlerine katkı sunmakta ve dostane bir rekabet ortamı oluşturmaktadır. Eğitime yapılan her katkıyı, geleceğe yapılan en büyük yatırım olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

?NTO Meclis Başkanı Bekir Karabacak ise bilginin ve analitik düşünmenin önemine değinerek, bu tür organizasyonların öğrencilerin sosyal yönlerini ve ekip ruhunu güçlendirdiğini belirtti.

Nizip İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Gündeş de, eğitime desteklerinden dolayı Nizip Ticaret Odası'na teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nizip'te Bilgi Yarışması Kura Çekimi - Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
