Nobel Ödüllü Meldal, GTÜ'de Gençlerle Buluştu

12.04.2026 13:19
2022 Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan Prof. Dr. Morten Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi'nde genç araştırmacılar ve öğrencilerle bir araya gelerek CuAAC reaksiyonu ve bilim iletişimi hakkında bilgiler paylaştı.

2022 Nobel Kimya Ödülü'nü Carolyn Bertozzi ve K. Barry Sharpless ile alan Danimarkalı bilim insanı Prof. Dr. Morten Meldal, Gebze Teknik Üniversitesi'nde (GTÜ) düzenlenen 'Nobel Söyleşileri' kapsamında genç araştırmacılar ve öğrencilerle bir araya geldi. GTÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde 10 Nisan 2026'da gerçekleşen etkinlikte Meldal, bakır katalizli azit-alkin siklokatılma (CuAAC) reaksiyonunun keşfi ve geliştirilmesine yaptığı katkıları anlattı.

Program, GTÜ ve Kimyagerler Derneği iş birliğiyle düzenlendi ve binin üzerinde kişi tarafından izlendi. GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Damla Arısan'ın açılış konuşmasıyla başlayan etkinlikte, Meldal 'Kimya her şeydir' diyerek moleküler mimarinin önemini vurguladı. Çocukluk deneylerinden Nobel'e uzanan yolculuğunu paylaşan Meldal, CuAAC reaksiyonunun Alzheimer ve kanser araştırmalarındaki uygulamalarını açıkladı.

Meldal, bilimi sevdirmek için yaratıcılığın önemine dikkat çekti ve 'Molego' yaklaşımından bahsetti. Ayrıca, Nobel Ödülü'nün bilim iletişimindeki rolünü vurgulayarak, küresel sorunların çözümünde kimyanın kritik olduğunu belirtti. Program sonunda GTÜ Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Meldal'a plaket takdim etti ve ardından Meldal, Kimya Bölümü'nde öğrencilerle özel bir söyleşi gerçekleştirdi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2026 13:52:26. #.0.5#
