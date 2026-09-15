NÖHÜ'de 60+ Tazelenme Üniversitesi lansmanı, Vali Akmeşe de katıldı - Son Dakika
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NÖHÜ'de 60+ Tazelenme Üniversitesi lansmanı, Vali Akmeşe de katıldı

NÖHÜ\'de 60+ Tazelenme Üniversitesi lansmanı, Vali Akmeşe de katıldı
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi bünyesinde 60 yaş ve üstü bireylerin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşmesini amaçlayan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin lansmanı yapıldı. Vali Nedim Akmeşe, öğrenmenin yaşı olmadığını belirterek projenin kuşaklar arası bağları güçlendireceğini söyledi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) bünyesinde kurulan, 60 yaş ve üstü bireylerin kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sosyalleşmesini amaçlayan "60+ Tazelenme Üniversitesi"nin lansmanı gerçekleştirildi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Vali Nedim Akmeşe, öğrenmenin yaşının olmadığına inandıklarını söyledi.

Akmeşe, insanın hayatının her döneminde öğrenmeye, kendini geliştirmeye, dostluklar kurmaya ve toplumsal hayatın içerisinde aktif bir şekilde yer almaya devam ettiğini ifade etti.

Büyüklerin yılların birikimiyle oluşan hayat tecrübelerini toplum için önemli bir değer olarak gördüklerini belirten Akmeşe, şunları kaydetti:

"Bu tecrübenin yeni bilgilerle buluşması, kuşaklar arasındaki bağların güçlenmesi ve büyüklerimizin hayatın her alanında aktif olmaya devam etmesi hepimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Bu anlayışla hayata geçirilen 60+ Tazelenme Üniversitesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın bilgi ve birikimlerini geliştirmelerinin yanı sıra sosyal ve kültürel hayata daha güçlü katılımlarını destekleyen çok kıymetli bir sosyal sorumluluk projesidir. Bu anlamlı projenin Niğde'mizde hayata geçirilmesinde emeği bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına, üniversitemize, kıymetli akademisyenlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum."

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu da üniversiteye gelmek isteyip gelemeyen 60 yaş üstündeki vatandaşları beklediklerini söyledi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Uslu, "Ortalama 12 haftalık bir program yapacağız ama bu sadece bir dönem. Üniversiteden mezun olmak için 4 dönem ve zorunlu devam şartı istiyoruz. Aynı zamanda mezun olan öğrencilerimize diplomalarını vereceğiz, kep törenini yapacağız. Öğrenci kimlik kartlarınız olacak. İnşallah diğer öğrencilerimizden hiçbir farkınız olmayacak. Niğde'mize ve 60 yaş üstündeki hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından programda müzik dinletisi sunuldu.

Kaynak: AA

Güncel, Kültür, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel NÖHÜ'de 60+ Tazelenme Üniversitesi lansmanı, Vali Akmeşe de katıldı - Son Dakika

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