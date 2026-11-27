Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emre Yavuzer'in deniz ürünleri yan ürünlerinden toz balık çorbası geliştirilmesine yönelik projesi, TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Yavuzer'in Niğde Teknopark'ta faaliyet gösteren firmasıyla geliştirdiği "Deniz Ürünleri Yan Ürünlerinden Liyofilize Toz Balık Çorbası (Kolajen Destekli) Geliştirilmesi ve Raf Ömrü Analizi" başlıklı projesi, TÜBİTAK TEYDEB 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenecek.

Proje kapsamında, deniz ürünlerinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan baş, kılçık ve deri gibi yan ürünlerin değerlendirilerek kolajenle zenginleştirilmiş toz balık çorbası geliştirilmesi amaçlanıyor.

Çorba bazı, dondurarak kurutma yöntemiyle toz ürüne dönüştürülecek. Ürünün besinsel ve duyusal özellikleri, çözünürlüğü, kalite kriterleri ve raf ömrü bilimsel yöntemlerle analiz edilecek.

Sürdürülebilir gıda üretimi ve döngüsel ekonomi anlayışıyla yürütülen projenin, deniz ürünleri yan ürünlerinin ekonomiye kazandırılmasına, yerli üretim teknolojilerinin geliştirilmesine ve üniversite-sanayi işbirliğine katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitelerin bilimsel bilgi üretmenin yanı sıra bu bilgiyi sanayiye aktararak ülke ekonomisine katkı sunmasının önemli olduğunu belirtti.

Projenin sürdürülebilir üretim, kaynakların verimli kullanılması ve yenilikçi gıda teknolojilerinin geliştirilmesi açısından değer taşıdığını ifade eden Uslu, projede emeği geçen öğretim üyesini tebrik etti.