NÖHÜ ve Azerbaycan'dan İşbirliği Protokolü - Son Dakika
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NÖHÜ ve Azerbaycan'dan İşbirliği Protokolü

NÖHÜ ve Azerbaycan\'dan İşbirliği Protokolü

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı.

25.12.2024 13:19
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (NÖHÜ) ile Azerbaycan Teknik Üniversitesi arasında eğitim-öğretim, araştırma ve bilimsel faaliyetler gibi alanlarda işbirliğini artırmak amacıyla protokol imzalandı.

NÖHÜ'den yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen programda, NÖHÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Vilayat Valiyev işbirliği protokolünü imzaladı.

Öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projelerin yürütülmesi gibi birçok alanda işbirliğini kapsayan protokolle, bilimsel çalışmaların geliştirilmesi ve akademik dayanışmanın artırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, protokolün iki kardeş ülkenin iki önemli yükseköğretim kurumu arasındaki bağları güçlendirerek ortak bilimsel çalışmaların önünü açacağını belirtti.

Öğrenci ve akademisyen değişimleriyle her iki üniversitenin uluslararası ölçekteki etkinliğini artırmayı hedeflediklerini aktaran Uslu, "Ayrıca protokolümüz, Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongremiz TURK-COSE gibi önemli organizasyonlarda birlikte daha uzun yıllar çalışmamızı ve ortak değerlerimizi daha da ileriye taşımamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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