Norveç Başbakanı, Çin ile İşbirliğini Geliştireceğini Söyledi - Son Dakika
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Norveç Başbakanı, Çin ile İşbirliğini Geliştireceğini Söyledi

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, hükümetinin Çin ile işbirliğini geliştireceğini söyledi. İkili ilişkilerin diplomatik ve siyasi boyutları kapsayan bu işbirliği, yapay zeka teknolojisi, iklim değişikliği ve ticaret gibi küresel meseleleri ele almayı hedefliyor.

01.05.2024 12:35
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OSLO, 1 Mayıs (Xinhua) -- Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, hükümetinin Çin ile işbirliğini geliştireceğini söyledi.

Salı günü Oslo'da yabancı gazetecilerle bir araya gelen Store, Xinhua'ya verdiği demeçte, "Norveç, Çin'i anlaşma ve işbirliği yapacağı bir ülke olarak görüyor" dedi.

Başbakan, ikili ilişkilerin diplomatik ve siyasi boyutları kapsadığını ve kendisinin de bu iki alanı şahsen denetlediğini ve güçlendirmeyi hedeflediğini vurguladı.

Başbakan, "Yapay zeka teknolojisi, iklim değişikliği ve ticaret gibi birlikte ele almamız gereken önemli küresel meseleler var. Çin ile iletişim kanallarının açık tutulması büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua

Norveç, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

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