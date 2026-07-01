Norveç, Fildişi Sahili'ni Elemdi

(TEXAS) - 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili turnuvaya veda ederken, Norveç son 16 turunda Brezilya ile karşılaşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turu maçında Norveç, Fildişi Sahili'ni 2-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Dallas Stadı'nda oynanan karşılaşmada Norveç, 39'uncu dakikada Antonio Nusa'nın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fildişi Sahili, 74'üncü dakikada Amad Diallo'nun golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Norveç, 86'ncı dakikada Erling Haaland'ın golüyle yeniden öne geçti: 1-2.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı. Norveç sahadan 2-1 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi. Fildişi Sahili ise Dünya Kupası'na veda etti. Norveç, son 16 turunda Brezilya'nın rakibi oldu.