Norveç İç Sınır Kontrollerini Uzattı

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OSLO, 24 Ekim (Xinhua) -- Norveç, artan terör tehdidi karşısında iç sınır kontrollerini 11 Kasım'a kadar uzattığını açıkladı.

Norveç Adalet Bakanı Emilie Mehl, Çarşamba günü yaptığı basın açıklamasında, sınır kontrollerinin 11 Kasım 2024 tarihine kadar uzatıldığını, böylece polisin, sınırı geçenlerle ilgili daha fazla bilgi toplayabileceği ve sınırda daha fazla kontrolün yapılabileceğini belirterek kararı doğruladı.

Norveç Polis Güvenlik Servisi, Ortadoğu'da tırmanan gerilim nedeniyle 8 Ekim'de terör tehdidi seviyesini orta düzey olan 3'ten yüksek düzey olan 4'e çıkarmıştı.

Emniyet Genel Müdürü de Norveç polisinin silah taşımasına izin verdi ve iç sınır kontrolleri uygulanmaya başlandı.

Mehl, "Bu kararı alma nedenim, Stockholm ve Kopenhag'daki olaylarda görüldüğü gibi terör tehdidinin artmaya devam etmesi. Avrupa'da terör eylemleri gerçekleştirmek üzere dış güçler ile taşeron olarak kullanılacak suç şebekeleri arasında olası bir bağlantı da söz konusu" ifadelerini kullandı.