Norveç'te Epstein soruşturmasında 30 Eylül'de eski dışişleri bakanları ifade verecek - Son Dakika
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Norveç'te Epstein soruşturmasında 30 Eylül'de eski dışişleri bakanları ifade verecek

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Norveç Parlamentosu Kontrol Komitesi, Epstein bağlantılarının soruşturulması kapsamında 30 Eylül-1 Ekim'de duruşma benzeri toplantılar düzenleyecek. Son 20 yılda görev alan dışişleri bakanları ifade verecek; Başbakan Store 30 Eylül'de, Dışişleri Bakanı Eide 1 Ekim'de söz alacak.

Norveç Parlamentosu (Storting), ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılanmayı beklediği sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in bazı Norveçli isimlerle ilişkisinin soruşturulduğu süreç kapsamında 30 Eylül-1 Ekim'de "açık duruşma benzeri toplantıların" yapılacağını duyurdu.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Parlamentosu Kontrol Komitesinin, çok sayıda Norveçli yetkilinin Epstein ile bağlantısı olduğunun ortaya çıkması üzerine iki gün sürecek "duruşma benzeri toplantılar" düzenleyeceği ve bu kapsamda son 20 yılda görev alan dışişleri bakanlarının ifade vereceklerini bildirdi.

Ülkede 2005-2012'de dışişleri bakanı olarak görev yapan Başbakan Jonas Gahr Store'un, başkent Oslo'daki toplantıların ilk günü olan 30 Eylül'de ifade vereceği belirtildi.

Norveç'teki Epstein soruşturması kapsamında aynı gün ayrıca eski dışişleri bakanları Borge Brende ile Eriksen Soreide'in de söz alacağı ifade edildi.

Görevdeki Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide'in de 1 Ekim'de ifade vereceği kaydedildi.

Epstein belgelerinde Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski diplomat Terje Rod-Larsen ve eski Amman Büyükelçisi olan eşi Mona Juul ile eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland gibi birçok Norveçli yetkilinin adı geçmişti.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanmayı bekleyen Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında eski Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA
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