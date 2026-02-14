Norveç ve Almanya'dan Savunma Anlaşması

Norveç ve Almanya'nın Münih'te savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katılımıyla 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) çerçevesinde iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Sandvik, NRK'ye yaptığı açıklamada, "Birçok savunma anlaşmamız var ancak şu anda çok daha kapsamlı ve geniş savunma anlaşmaları imzaladığımız bir dönemdeyiz. Bunu daha önce İngiltere ile yaptık, şimdi de Almanya ile yapıyoruz." dedi.

Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Sandvik, "Almanya, Norveç'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden, Avrupa Birliği'ndeki (AB) en önemli ortağıdır. Şimdi bu yakın ve güçlü işbirliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

"Hansa" adı verilen anlaşmanın, uzay tabanlı gözetim, deniz güvenliği ve Kuzey Atlantik ile Kuzey Denizi'ndeki operasyonlar ve savunma sanayi konularında işbirliğini içerdiği kaydedildi."

Münih'teki imza törenine, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.