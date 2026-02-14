Norveç ve Almanya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Norveç ve Almanya'dan Savunma Anlaşması

14.02.2026 15:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Norveç ve Almanya, Münih Güvenlik Konferansı'nda kapsamlı bir savunma anlaşması imzaladı.

Norveç ve Almanya'nın Münih'te savunma alanında işbirliğini öngören anlaşma imzaladığı bildirildi.

Norveç'te yayın yapan NRK, Norveç Savunma Bakanı Tore Onshuus Sandvik ve Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un katılımıyla 62. Münih Güvenlik Konferansı (MSC) çerçevesinde iki ülke arasında savunma anlaşmasının imzalandığını duyurdu.

Sandvik, NRK'ye yaptığı açıklamada, "Birçok savunma anlaşmamız var ancak şu anda çok daha kapsamlı ve geniş savunma anlaşmaları imzaladığımız bir dönemdeyiz. Bunu daha önce İngiltere ile yaptık, şimdi de Almanya ile yapıyoruz." dedi.

Avrupa'nın daha fazla sorumluluk alması gerektiğine işaret eden Sandvik, "Almanya, Norveç'in Avrupa'daki en önemli müttefiklerinden, Avrupa Birliği'ndeki (AB) en önemli ortağıdır. Şimdi bu yakın ve güçlü işbirliğini bir adım daha ileriye taşıyoruz." diye konuştu.

"Hansa" adı verilen anlaşmanın, uzay tabanlı gözetim, deniz güvenliği ve Kuzey Atlantik ile Kuzey Denizi'ndeki operasyonlar ve savunma sanayi konularında işbirliğini içerdiği kaydedildi."

Münih'teki imza törenine, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ve Almanya Başbakanı Friedrich Merz de katıldı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Politika, Savunma, Almanya, Norveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Norveç ve Almanya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular 37 yıl sonra köylerine geri döndüler, gördükleri karşısında kahroldular
Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Enes Batur adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Jandarmadan Alanya’da nefes kesen dron destekli operasyon Jandarmadan Alanya'da nefes kesen dron destekli operasyon
48 saat oldu hala gündemde İngilizler Ferdi Kadıoğlu’nun yaptığını konuşuyor 48 saat oldu hala gündemde! İngilizler Ferdi Kadıoğlu'nun yaptığını konuşuyor
Fenerbahçe’nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu
9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu 9 yaşındaki çocuğu kaçırmaya çalışan sanık tahliye oldu

16:10
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
Bacakları olmayan rakibini boğarak pes ettirdi
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:37
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
Akın Gürlek inanılmaz detayları açıkladı: 2-3 kilo kokain tüketiliyor, münasebetsiz ilişkiler yaşanıyor
14:49
Fenerbahçe, Galatasaray’ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı TFF’lik oldular
Fenerbahçe, Galatasaray'ın gol kralı ile anlaştı, ortalık karıştı! TFF'lik oldular
14:01
83 yaşında katil oldu Uyuyan eşinin boğazını kesti
83 yaşında katil oldu! Uyuyan eşinin boğazını kesti
12:41
Kent felaketi yaşıyor Restoran bile akıntıya kapıldı
Kent felaketi yaşıyor! Restoran bile akıntıya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 16:26:13. #7.11#
SON DAKİKA: Norveç ve Almanya'dan Savunma Anlaşması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.