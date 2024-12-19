Notre Dame'da Çinli Sanatçıların Kukla Gösterisi

PARİS, 19 Aralık (Xinhua) -- Fransa'nın başkenti Paris'teki Notre Dame Katedrali önünde "Notre Dame" el kuklası gösterisini sergileyen Çinli sanatçılar, 15 Aralık 2024.
Çinli sanatçılar, Fransa'yla Çin arasındaki kültürel etkileşimi artırmak üzere planlanan "Fransa'nın En Güzel Köylerinde Çin Turu" etkinliği kapsamında, yeniden açılan Notre Dame Katedrali'nin önünde "Notre Dame" adlı el kuklası gösterisini sürpriz şekilde sergiledi. (Fotoğraf: Gao Jing/Xinhua)
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