Novi Pazar'da İsrail'in Gazze saldırıları protesto edildi

NOVİ Sırbistan'ın çoğunlukla Müslümanların yaşadığı Sancak bölgesindeki Novi Pazar şehrinde, İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi.
Novi Pazar'daki En Nisa Derneğince organize edilen protestoya katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulmasını talep etti.
Protestocular, ellerinde tuttukları beyaz üzerine kanı simgeleyen kırmızıya boyalı dövizlerle bir araya gelerek "Özgür Gazze" yazısını oluşturdu.
En Nisa Derneği Başkanı Azra Semsovic, burada yaptığı açıklamada, Gazze halkına destek vermek için toplandıklarını ifade etti.
Semsovic, "İsrail'in Filistinlilere günbegün yaşattığı korkunç görüntüleri izliyoruz ve bunlara tanık oluyoruz. Tarih bu tür bir vahşeti hatırlamıyor. Bu protestoyu Novi Pazar'ın kalbi, şehir merkezindeki meydanda gerçekleştiriyoruz ve bunlara devam etmekte kararlıyız." dedi.
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