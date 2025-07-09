Novo Nordisk'ten Tianjin'de 800 Milyon Yuan Yatırım - Son Dakika
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Novo Nordisk'ten Tianjin'de 800 Milyon Yuan Yatırım

09.07.2025 14:19
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Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, Tianjin'deki laboratuvarını genişletmek için 800 milyon yuan yatıracak.

TİANJİN, 9 Temmuz (Xinhua) -- Danimarkalı ilaç devi Novo Nordisk, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi ile bir işbirliği mutabakat anlaşması imzaladı. Şirket, salı günü imzalanan anlaşma uyarınca Tianjin'deki üretim tesisindeki kalite kontrol laboratuvarını genişletmek için yaklaşık 800 milyon yuan (yaklaşık 111,9 milyon ABD doları) değerinde bir proje başlatacak.

Son yatırımla şirketin kentte yaptığı toplam yatırımı 10 milyar yuanı aşmış oldu.

Tianjin Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nde bulunan Novo Nordisk Tianjin üretim tesisi, şirketin stratejik küresel üretim merkezlerinden biri konumunda ve yaklaşık 1.800 kişiye istihdam sağlıyor.

Tesiste Mart 2024'te yaklaşık 4 milyar yuan değerinde bir steril üretim genişletme projesi başladı.

Proje çerçevesinde kurulacak yaklaşık 18.000 metrekarelik alanda kimyasal, mikrobiyolojik ve biyolojik test laboratuvarlarına ayrılmış alanlar bulunacak. Projenin 2026 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

1923'te kurulan Danimarka merkezli Novo Nordisk, önde gelen bir küresel biyofarmasötik şirket olarak 80 ülke ve bölgede yaklaşık 77.400 kişiyi istihdam ediyor ve tüm dünyada ürün ve hizmetlerini pazarlıyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Danimarka, Ekonomi, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Novo Nordisk'ten Tianjin'de 800 Milyon Yuan Yatırım - Son Dakika

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