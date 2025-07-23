NSF Çalışanlarından Trump'a Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

NSF Çalışanlarından Trump'a Tepki

23.07.2025 11:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

149 NSF çalışanı, Trump yönetiminin bilimsel araştırmalara yönelik eylemlerine karşı mektup yazdı.

ABD Ulusal Bilim Vakfından (NSF) 149 çalışan, Donald Trump yönetiminin, kurumdaki yüzlerce kişinin işine son vermesi ve bilimsel araştırmalara ayrılan fonları durdurması gibi "siyasi güdümlü" eylemlerine tepki gösteren mektup yazdı.

NSF'de biri hariç isimleri açıklanmayan 149 çalışan, Temsilciler Meclisinin "Bilim, Uzay ve Teknoloji" Komitesine bir mektup sundu.

Mektupta, Trump yönetiminin "NSF'nin bütünlüğünü tehdit eden, siyasi güdümlü ve hukuki açıdan tartışmalı birtakım eylemlerinden" endişe duyulduğu bildirildi.

Bu yıl aralarında kıdemlilerin de bulunduğu yüzlerce NSF çalışanının işine aniden son verilmesi sonucu vakfın faaliyetlerinin aksadığı belirtilen mektupta, Kongre tarafından bilimsel araştırmaları desteklemek için ayrılan fonlara da hukuka aykırı olarak el konulduğu savunuldu.

Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) aralarında eski çalışanların da olduğu 287 kişi de 21 Temmuz'da Trump yönetiminin bütçe kesintisi planlarına tepki gösteren bir mektup yazmıştı.

Mektupta, "Son 6 ayda, hızlı ve müsrif bir şekilde yapılan değişiklikler, NASA'nın iş gücü üzerinde yıkıcı etkilere sebep oldu." ifadesi kullanılmıştı.

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sonra Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermiş, özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucu ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş hükümete dava açmıştı.

Kaynak: AA

Donald Trump, Donald Trump, Politika, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel NSF Çalışanlarından Trump'a Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Galatasaray’ın yeni takım kaptanı belli oldu Galatasaray'ın yeni takım kaptanı belli oldu
Süper Lig’de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi Süper Lig'de sezonun flaş ekibine yeni stat müjdesi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikiz kardeşi son yolculuğuna uğurlandı
Yarın için alarm çanları İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi Yarın için alarm çanları! İstanbul 40 dereceyi hissedecek, komşuda tatil ilan edildi
Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir Pazardaki fiyatları gören AK Partili vekilin tepkisi bomba: Ya bu nedir?
Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi Ailesini yakarak katletmişti, gizlice defnedildi
Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı Bakanlık yeni liste yayınladı: İki ürünün kullanımı yasaklandı
Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti Orman bölge müdürü alevlerin arasında kaldı, imdadına helikopter yetişti
Diyarbakır’da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti Diyarbakır'da termometre 47 dereceyi gösterdi: Çocuklar havuzlara, yetişkinler camilere akın etti
ATM’lerde yeni dönem Bunu yapmayan para çekemeyecek ATM'lerde yeni dönem! Bunu yapmayan para çekemeyecek

12:15
MSB: Suriye, Türkiye’den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
MSB: Suriye, Türkiye'den terör örgütleriyle mücadelede resmi destek talep etti
11:06
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter’da anlaştı
Türkiye ve İngiltere, Eurofighter'da anlaştı
09:46
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
Rekordan rekora koşan gram altın için çılgın tahmin
09:19
Sigara ile mücadelede yeni dönem Artık içen de ceza ödeyecek
Sigara ile mücadelede yeni dönem! Artık içen de ceza ödeyecek
16:38
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi
Yarışmacı, cevabı kendi ismiyle aynı olan coğrafya sorusunu bilemedi!
16:30
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
Okan Buruk merak edilen Osimhen sorusuna cevap verdi: Transferini tamamladık
16:25
Ozan Güven’in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
Ozan Güven'in 2 yıl 3 ay hapis cezası aldığı davada gerekçeli karar açıklandı
16:19
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
Tenis efsanesi Sharapova milyonlar harcadığı evini satışa çıkardı
16:16
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı
Ünlü oyuncu fotoğraf paylaştı, takipçileri bacaklarındaki detayı görünce ortalık karıştı!
16:15
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti Yerine Türkiye’yi tercih etti
Otomotiv devi BYD o ülkeden vazgeçti! Yerine Türkiye'yi tercih etti
16:09
Vize alacakları üzecek haber Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Vize alacakları üzecek haber! Göçmen olmayan herkesi kapsıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2025 12:26:37. #7.13#
SON DAKİKA: NSF Çalışanlarından Trump'a Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.