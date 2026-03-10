Nükleer Enerjide İkili Görüşmeler - Son Dakika
Nükleer Enerjide İkili Görüşmeler

10.03.2026 22:33
Bakan Bayraktar, UAEA ile nükleer enerjinin gelişimi için işbirliği ve görüşmeler yaptığını açıkladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin "nükleer enerjide güvenli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile güçlü diyaloğu sürdürdüklerini" söyledi.

Bakan Bayraktar, Paris'te düzenlenen 2. Nükleer Enerji Zirvesi marjında İtalya, Romanya, Sırbistan, Bulgaristan ve Ermenistan'dan mevkidaşları ve liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Bayraktar, temasları kapsamında UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi ile de görüştüğünü kaydetti.

Bayraktar, Grossi ile görüşmesine ilişkin, "Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefine giden yolda nükleer enerjinin üstlendiği dönüştürücü rolü, kapasite geliştirme faaliyetlerimizi ve yeni nesil teknolojilerdeki fırsatları ele aldık. Bu kapsamda Küçük Modüler Reaktörler (SMR) alanında da Ajans ile işbirliği yapma kararı aldık." bilgisini verdi.

Alparslan Bayraktar, "nükleer enerjinin güvenli ve sürdürülebilir gelişimi konusunda UAEA ile güçlü diyaloğu sürdürdüklerini" vurguladı.

Zirve kapsamında İtalya Çevre ve Enerji Güvenliği Bakanı Gilberto Pichetto Fratin ile de görüşen Bayraktar, İtalyan mevkidaşı ile "yenilenebilir enerji yatırımları, doğal gaz ve petrol alanındaki işbirliği imkanları ve özellikle üçüncü ülkelerde hayata geçirilebilecek ortak projeleri" değerlendirdiklerini dile getirdi.

Bayraktar, Romanya Enerji Bakanı Bogdan Ivan ile görüşmesine ilişkin ise iki ülke arasında enerji işbirliği konusunda atılacak "ortak adımları" konuştuklarını belirterek, "Karadeniz havzasının arz güvenliğini tahkim etmek amacıyla hidrokarbon projeleri, yenilenebilir enerji yatırımları ve ülkelerimiz arasındaki elektrik enterkonneksiyon hatlarının kapasitesinin artırılması konularında somut projeleri ele aldık." ifadelerini kullandı.

Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ve Bulgaristan Enerji Bakanı Traycho Traykov ile bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin bu ülkelerle geliştirebileceği ortak projeleri görüştü.

Ayrıca Bayraktar, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Davit Khudatyan ile de temaslarda bulundu. Bayraktar, "bölgede kalıcı barış ve istikrara katkı sağlayacak altyapı ve enerji konularını, başta elektrik enterkonneksiyonu, nükleer enerji ve doğal gaz olmak üzere ortak çalışma alanlarını" ele aldıklarını kaydetti.

Fransa'nın elektrik dağıtım şirketi EDF'nin CEO'su Bernard Fontana ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Bayraktar, "Sinop ve Trakya'da planlanan yeni nükleer santral projeleri ile Küçük Modüler Reaktör (SMR) teknolojilerinde atılacak ortak adımları ele aldık. Bu alanda somut adımlar atmaya karar verdik. Nükleer enerji hedeflerimiz doğrultusunda uluslararası şirketlerle teknoloji ve yatırım odaklı işbirliklerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

