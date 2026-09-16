Nurdağı'nda mescitte motosiklet şarj eden iki kişi 45 lira ve not bıraktı - Son Dakika
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Nurdağı'nda mescitte motosiklet şarj eden iki kişi 45 lira ve not bıraktı

Nurdağı\'nda mescitte motosiklet şarj eden iki kişi 45 lira ve not bıraktı
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Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki kişi, yatsı namazı sonrası izin alarak Kuba Mescidi'nde elektrikli motosikletlerini şarj etti. Sabah mescide gelen imam Mahmut Arslan, şarj yerinde 45 lira ve "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi" ifadelerinin yer aldığı not buldu.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde elektrikli motosikletlerini Kuba Mescidi'nde şarj eden iki kişi, kullanım karşılığı 45 lira ve "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi" ifadelerinin yer aldığı not bıraktı.

Kuba Mescidi İmamı Mahmut Arslan'dan yatsı namazı sonrası motosikletlerini şarj etmek için izin alan iki kişi, şarj işleminin ardından mescitten ayrıldı.

Sabah namazı için mescide gelen Arslan, elektrikli motosikletlerin şarj edildiği yerde 45 lira ve not olduğunu fark etti.

Notta, "Hocam, siz helal ettiniz ama içimize sinmedi. Naçizane gücümüzün yettiği parayı bıraktık. Hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Nurdağı'nda mescitte motosiklet şarj eden iki kişi 45 lira ve not bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nurdağı'nda mescitte motosiklet şarj eden iki kişi 45 lira ve not bıraktı - Son Dakika
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