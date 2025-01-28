Nurdağı ilçesinde, motosiklet kazasında hayatını kaybeden iki genç toprağa verildi.
Sakçagözü Mahallesinde dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Baran Özmiço ve 15 yaşındaki Yusuf Cihangilgil'in cenazeleri aynı mahallede kılınan namazın ardından toprağa verildi.
Cenaze törenine, yakınlarının yanı sıra Kaymakam Nurullah Cemil Erciyas, Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Son Dakika › Güncel › Nurdağı'nda Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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