Nurdağı\'nda okul kantinleri hijyen ve gıda güvenliği için denetlendi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde okul kantinlerine yönelik hijyen ve gıda güvenliği denetimi gerçekleştirildi.

Nurdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelinden oluşan ortak komisyon, ilçe genelinde bünyesinde kantin bulunan okullarda denetim yaptı.

Öğrencilerin sağlığı ve güvenli gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, kantinlerin hijyen koşulları ve gıda güvenliği başta olmak üzere çeşitli konular incelendi.

Komisyon üyeleri, satışa sunulan ürünlerin son kullanma tarihleri ile saklama koşullarını kontrol ederken, kantinlerin ruhsat durumlarını ve çalışanların muayenelerini de inceledi.

Aynı zamanda denetimlerde öğrencilere sunulan gıda ürünlerinin yanında fiyat listelerinin mevzuata uygunluğu da kontrol edildi.