Nurdağı\'nda TIR kazası: 2 yaralı

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde TIR'ın, arkadan otomobile çarpıp şarampole devrildiği kazada 2 sürücü yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 15'inci kilometresinde meydana geldi. A.T.'nin (49) kullandığı 03 LG 401 plakalı TIR, aynı yöne ilerleyen E.U.'nun (38) kullandığı 33 BKJ 71 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR, şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla ölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin sürücüleri, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücülerin durumlarının iyi olduğu belirtilen, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.