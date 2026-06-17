4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi - Son Dakika
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4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi

4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
17.06.2026 10:35
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Beyaz et sektöründe fahiş fiyat ve piyasa işleyişini bozma suçlamalarıyla yürütülen soruşturmada, mahkeme tarihi bir karara imza attı. Haklarında denetim kayyumu tedbiri uygulanan Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın itirazını haklı bulan mahkeme, 4 dev şirket için kayyum kararını durdurdu.

Beyaz et sektöründe piyasa işleyişini bozdukları ve haksız fiyat artışlarına yol açtıkları iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş çaplı soruşturmada çok önemli bir hukuki viraj dönüldü. Soruşturma kapsamında haklarında "denetim kayyumu" tedbiri kararı verilen sektörün dev üreticilerinin itirazı mahkeme tarafından kabul edildi.

MAHKEME İTİRAZLARI HAKLI BULDU

Edinilen bilgilere göre; Gedik Piliç, Erpiliç, Keskinoğlu ve Lezita'nın avukatları aracılığıyla denetim kayyumu kararına karşı yaptığı itirazları değerlendiren mahkeme, söz konusu 4 şirket yönünden tedbirin durdurulmasına hükmetti. Bu kararla birlikte sektörün önde gelen dört dev markası için denetim kayyumluğu uygulaması tamamen sona ermiş oldu.

GÖZLER DİĞER BAŞVURULARDA

Soruşturma kapsamında kayyum atanan diğer şirketlerin de benzer başvurularda bulunduğu öğrenildi. Hukuk çevrelerinden edinilen bilgilere göre, mahkemenin diğer şirketlerin başvurularını da önümüzdeki günlerde değerlendirmesi bekleniyor. Sektör genelinde, 17 Haziran itibarıyla diğer tüm başvuruların da sonuçlandırılması ve denetim kayyumu atamalarının tümüyle kaldırılacağı öngörülüyor.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve İstanbul merkezli operasyonlarla çok sayıda yöneticinin gözaltına alındığı soruşturmada; Banvit, Akpiliç, Bakpiliç, Aspiliç, Bupiliç, Erpiliç, Gedik Pazarlama, Hastavuk, Keskinoğlu, Şenpiliç, Orvital, Aypi ve Lezita hakkında denetim kayyumluğu tedbiri getirilmişti. Beyaz et sektörü, fahiş fiyat iddiaları nedeniyle daha önce de mercek altındaydı. Rekabet Kurulu, 2025 yılında tamamladığı büyük soruşturma kapsamında, sektörde faaliyet gösteren 13 şirkete piyasa kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda yaklaşık 3,7 milyar lira idari para cezası uygulamıştı.

Keskinoğlu, Ekonomi, Erpiliç, Kayyum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • VillaUmut VillaUmut:
    Aslında çok mesaj var bu haberde ama 25 yıl anlamamışlar, bu ne ki diyeceksiniz. Haklısınız :) 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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