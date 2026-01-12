Anka Haber Ajansı 12 Ocak Pazartesi Gündemi

09.30 - "6 yaşındaki çocukla evlenilebilir" şeklindeki açıklamasıyla tanınan ilahiyatçı Nureddin Yıldız'ın Boğaziçi Üniversitesi'ne konuşmacı olarak gelmesini protesto ettikleri için haklarında dava açılan 15 genç, İstanbul 69. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. (İSTANBUL)
10.00 - Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2025 dönemi inşaat maliyet endeksini açıklayacak. (ANKARA)
10.00 - İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında Şehir Hastanesi'nde basın toplantısı düzenleyecek, çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
10.30 - Eğitim ve Bilim Gücü Sendikası'nın 2. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotel Esenboğa'da toplanacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
12.00 - CHP Beylikdüzü ilçe örgütü, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Murat Çalık'ın ameliyat olacağı Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde açıklama yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
12.30 - Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu, Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalara ilişkin Diyarbakır Barosu'nda basın toplantısı düzenleyecek. (GÖRÜNTÜLÜ - DİYARBAKIR)
13.30 - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu toplantısına başkanlık edecek. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - Tüm Emeklilerin Sendikası, emekli aylıklarının artırılması istemiyle Sakarya Caddesi'nde basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - CANLI/ ANKARA)
14.00 - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce 21'incisi düzenlenen Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödül Töreni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın ev sahipliğinde, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde yapılacak. (GÖRÜNTÜLÜ - İZMİR)
18.00 - Eğitim-Sen Ankara 5 No'lu Üniversiteler Şubesi, Barış Bildirisi'nin 10'uncu yılında basın açıklaması yapacak. (GÖRÜNTÜLÜ - ANKARA)
