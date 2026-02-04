İbb Başkanvekili Nuri Aslan Hatay'ın Defne İlçesindeki Konteyner Kentini Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İbb Başkanvekili Nuri Aslan Hatay'ın Defne İlçesindeki Konteyner Kentini Ziyaret Etti

04.02.2026 16:22  Güncelleme: 17:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Hatay'daki konteyner kentte depremzedelerle buluştu. Depremzedeler Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için dua etti.

(HATAY)- İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Depremzede yurttaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve  İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük isteyerek dua etti. Nuri Aslan ise "Bu konteyner kentinde yaşayan insanlar kendi üzüntülerini unutmuşlar Ekrem İmamoğlu için dua ediyorlar. Bu kadar dua karşılıksız mı kalır zannediyorsunuz" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Nuri Aslan, depremzede yurttaşlarla sohbet ederek onların dertlerini dinledi. İBB ekiplerinin depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini anımsatarak teşekkür eden yurttaşlar İmamoğlu'nun da bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

"Bu kadar dua karşılıksız mı kalır sanıyorsunuz?"

Depremzede bir yurttaş, "İnşallah bizim başkanımızı tez vakitte içeriden çıkartırız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yardıma ilk kendisi geldi. Allah razı olsun. Çok memnunuz. İnşallah cumhurbaşkanımız o olacak." sözlerine karşılık Nuri Aslan da, "Bu konteyner kentinde yaşayan insanlar kendi üzüntülerini unutmuşlar Ekrem İmamoğlu için dua ediyorlar. Bu kadar dua karşılıksız mı kalır zannediyorsunuz" cevabını verdi.

Başka bir depremzede de depremin ardından İBB'nin çok desteğinin olduğunu ifade ederek, "Depremden hemen sonra devletin yaptığının çok fazlasını yaptı, sonra da devam etti, şimdi de devam ediyor." dedi.

"Millete hizmet etmek bizim için bir ibadet"

Bunun üzerine Nuri Aslan da "Biz iyi olmaktan ve iyilik etmekten geri durmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz İstanbul'dan gelirken, 'İstanbul işte büyükşehir biz de götürdük bir yardım ettik' değil, biz akrabalarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin, iyi insanların yanına geldik. 10 bin kişiyle 2 bin araçla burada hizmet verdik. Biz bir duaya çalışıyoruz. Millete hizmet etmek bizim için bir ibadet. Ekrem İmamoğlu için ibadet." diye konuştu.

"Depremzede çocuklarımız ilk kez İstanbul'a gittiler"

Depremzede çocukların İstanbul'da ağırladıkları için Nuri Aslan'a teşekkür eden depremzede bir kadın da şu ifadeleri kullandı:

"Drone takımı, İBB ve Üsküdar Belediyesi tarafından ağırlandı. Bizi gezdirdiniz, yedirdiniz. Depremzede olan çocuklarımız ilk kez İstanbul'a gittiler. Miniatürk'ü ve bir kaç müzeyi ziyaret ettiler. Buradaki belediyelerin hiçbirinde maalesef böyle bir bütçe yok. Bu bütçeyi hem bize hem de çocukları sevindirmek için kullandığınız için çok teşekkürler."

"İBB ve Ekrem İmamoğlu olduğu sürece Anadolu'da kimse kendini yalnız hissetmesin"

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyede hizmetin sadece İstanbul'a değil tüm Anadolu'ya olduğunu söyleyen Nuri Aslan ise, "Hiç kimse bu coğrafyada kendisini yalnız hissetmesin. Sadece İstanbullular için söylemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu olduğu sürece Anadolu'da kimse kendini yalnız hissetmesin. Her noktadayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Ekrem İmamoğlu, Doğal Afet, Nuri Aslan, Belediye, Ekonomi, Güncel, Defne, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan Hatay'ın Defne İlçesindeki Konteyner Kentini Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail ordusundan Suriye’deki tarım arazilerine saldırı İsrail ordusundan Suriye'deki tarım arazilerine saldırı
“Eşimin geliri yok, işsiz“ diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı "Eşimin geliri yok, işsiz" diyen kadının kocasının sigortalı işte çalıştığı ve 3 araçları olduğu ortaya çıktı
Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti Başsız ceset vahşetini, komşusu tüm soğukkanlılığıyla itiraf etti
Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı Uşakspor, dünyada viral olan görüntü için açıklama yaptı
Beyaz Saray: İran İHA’sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik Beyaz Saray: İran İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik
Türk futbolunda görülmemiş olay 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı Türk futbolunda görülmemiş olay! 10 karşılaşmada da deplasman takımları gol atamadı

17:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a tüm dış müdahaleler önemli risk tescil ediyor
17:45
Fenerbahçe, Kante’nin maliyetini açıkladı
Fenerbahçe, Kante'nin maliyetini açıkladı
17:25
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ’a siyasi casusluk davası açıldı
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan, Hüseyin Gün ve Merdan Yanardağ'a siyasi casusluk davası açıldı
17:02
Arka Sokaklar’ın Vedat Müdür’ü son haliyle sevenlerini üzdü
Arka Sokaklar'ın Vedat Müdür'ü son haliyle sevenlerini üzdü
17:00
MHP’li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 18:14:08. #7.11#
SON DAKİKA: İbb Başkanvekili Nuri Aslan Hatay'ın Defne İlçesindeki Konteyner Kentini Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.