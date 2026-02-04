İbb Başkanvekili Nuri Aslan Hatay'ın Defne İlçesindeki Konteyner Kentini Ziyaret Etti

(HATAY)- İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Depremzede yurttaşlar, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na özgürlük isteyerek dua etti. Nuri Aslan ise "Bu konteyner kentinde yaşayan insanlar kendi üzüntülerini unutmuşlar Ekrem İmamoğlu için dua ediyorlar. Bu kadar dua karşılıksız mı kalır zannediyorsunuz" dedi.

İBB Başkanvekili Nuri Aslan, 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan 23 Temmuz Konteyner Kenti'ni ziyaret etti. Nuri Aslan, depremzede yurttaşlarla sohbet ederek onların dertlerini dinledi. İBB ekiplerinin depremin hemen ardından bölgeye geldiklerini anımsatarak teşekkür eden yurttaşlar İmamoğlu'nun da bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

"Bu kadar dua karşılıksız mı kalır sanıyorsunuz?"

Depremzede bir yurttaş, "İnşallah bizim başkanımızı tez vakitte içeriden çıkartırız. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız yardıma ilk kendisi geldi. Allah razı olsun. Çok memnunuz. İnşallah cumhurbaşkanımız o olacak." sözlerine karşılık Nuri Aslan da, "Bu konteyner kentinde yaşayan insanlar kendi üzüntülerini unutmuşlar Ekrem İmamoğlu için dua ediyorlar. Bu kadar dua karşılıksız mı kalır zannediyorsunuz" cevabını verdi.

Başka bir depremzede de depremin ardından İBB'nin çok desteğinin olduğunu ifade ederek, "Depremden hemen sonra devletin yaptığının çok fazlasını yaptı, sonra da devam etti, şimdi de devam ediyor." dedi.

"Millete hizmet etmek bizim için bir ibadet"

Bunun üzerine Nuri Aslan da "Biz iyi olmaktan ve iyilik etmekten geri durmayacağız. Asla vazgeçmeyeceğiz. Biz İstanbul'dan gelirken, 'İstanbul işte büyükşehir biz de götürdük bir yardım ettik' değil, biz akrabalarımızın, dostlarımızın, kardeşlerimizin, iyi insanların yanına geldik. 10 bin kişiyle 2 bin araçla burada hizmet verdik. Biz bir duaya çalışıyoruz. Millete hizmet etmek bizim için bir ibadet. Ekrem İmamoğlu için ibadet." diye konuştu.

"Depremzede çocuklarımız ilk kez İstanbul'a gittiler"

Depremzede çocukların İstanbul'da ağırladıkları için Nuri Aslan'a teşekkür eden depremzede bir kadın da şu ifadeleri kullandı:

"Drone takımı, İBB ve Üsküdar Belediyesi tarafından ağırlandı. Bizi gezdirdiniz, yedirdiniz. Depremzede olan çocuklarımız ilk kez İstanbul'a gittiler. Miniatürk'ü ve bir kaç müzeyi ziyaret ettiler. Buradaki belediyelerin hiçbirinde maalesef böyle bir bütçe yok. Bu bütçeyi hem bize hem de çocukları sevindirmek için kullandığınız için çok teşekkürler."

"İBB ve Ekrem İmamoğlu olduğu sürece Anadolu'da kimse kendini yalnız hissetmesin"

Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyede hizmetin sadece İstanbul'a değil tüm Anadolu'ya olduğunu söyleyen Nuri Aslan ise, "Hiç kimse bu coğrafyada kendisini yalnız hissetmesin. Sadece İstanbullular için söylemiyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Ekrem İmamoğlu olduğu sürece Anadolu'da kimse kendini yalnız hissetmesin. Her noktadayız." ifadelerini kullandı.