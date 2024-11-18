Nuriddincan İsmailov Yeniden Başkan

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??????? Özbekistan Parlamentosunun alt kanadı olan Yasama Meclisi Başkanlığına Nuriddincan İsmailov yeniden seçildi.

27 Ekim'de genel seçimlerin yapıldığı Özbekistan'da, 150 üyeden oluşan parlamentonun alt kanadı olan Yasama Meclisinin ilk toplantısı düzenlendi.

Merkez Seçim Komisyonu Başkanı Zayniddin Nizamhocayev'in başkanlığında toplanan genel kurulda, Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de hazır bulundu.

Toplantıda, siyasi parti liderlerinin ortak kararıyla Halk Demokrat Partisinden Nuriddincan İsmailov yeniden Yasama Meclisi Başkanlığına seçildi. Toplantıda, Yasama Meclisi Başkan Yardımcıları da belirlendi.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, toplantıdaki konuşmasında, her seçimin devlet ve toplum açısından önemli bir siyasi süreç olduğunu kaydederek, özellikle farklı bölgelerde kavga ve savaşın, zıddiyet ve çatışmaların arttığı bugün dünyanın gergin ve tehlikeli ortamında bu tür siyasi etkinliklerin düzenlenmesinin daha büyük sorumluluklar gerektirdiğini belirtti.

Mirziyoyev, böylesine karmaşık bir dönemde seçimlerin sakin bir ortamda ve özgür bir şekilde gerçekleştirilmiş olmasının, ülkede huzur ve istikrarın hakim olduğunun kanıtı olduğunu söyleyerek, halkın yüksek güvenini kazanarak parlamentoya seçilmelerinden dolayı milletvekillerini tebrik etti ve çalışmalarına başarılar diledi.

Bu seçimin yeni anayasanın kabul edilmesinin ardından yapılan ilk genel seçim olması açısından önemli olduğunu kaydeden Mirziyoyev, son yıllarda insanların siyasi bilincinin tümden değişmesi ve siyasi partilerin toplumdaki rolünün giderek artmasının ülkede seçimlerin ilk defa çoğunlukçu ve orantılı nispi temsil sistemine göre düzenlenmesi için sağlam altyapı oluşturduğunu vurguladı.

Özbekistan'da geçen ay düzenlenen genel seçimlerde oyların yüzde 42,7'sini alan Liberal Demokrat Parti, 150 sandalyeli Yasama Meclisinde elde ettiği 64 sandalye ile seçimi kazandı. Bu seçimlerde oyların yüzde 19,3'ünü alan Milli Yükseliş Demokrat Partisi 29, oyların yüzde 14'ünü alan "Adalet" Sosyal Demokrat Partisi 21, oyların yüzde 13'ünü alan Halk Demokrat Parti 20 ve oyların yüzde 10,7'sini alan Özbekistan Ekoloji Partisi ise 16 milletvekilliği elde etti.

1959 doğumlu İsmailov, 2014 ve 2019 yıllarında yapılan parlamento seçimlerinin ardından iki kez Yasama Meclisi Başkanlığına seçilmişti.