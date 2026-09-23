Nuruosmaniye'de kesilen ıhlamurun yerine Fatih Belediyesi 7 metrelik manolya dikti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nuruosmaniye'de kesilen ıhlamurun yerine Fatih Belediyesi 7 metrelik manolya dikti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nuruosmaniye Caddesi'nde 6 metrelik gümüşi ıhlamurun yerine Fatih Belediyesi ekipleri 7 metrelik manolya dikti. Kesilen ağacın gövde çapı 30-35 santimetre, yeni manolyanınki ise 35-40 santimetre olarak belirtildi.

Fatih'te kuyumcu dükkanının önünde kesilen ağacın yerine belediye ekiplerince daha büyük bir ağaç dikildi.

Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan ağacın bir iş yeri sahibi tarafından kesilmesinin ardından Fatih Belediyesi ekipleri aynı yere daha büyük ağaç dikti.

Ekipler, kesilen 6 metre boyundaki gümüşi ıhlamur ağacının bulunduğu noktaya 7 metre boyunda manolya ağacı dikti.

Gövde çapı 30-35 santimetre olan ağacın yerine dikilen yeni ağacın gövde çapının ise 35-40 santimetre olduğu belirtildi.

Çalışmayla kesilen ağacın bulunduğu alan yeniden yeşillendirildi. Bölgeye daha büyük ve gelişmiş bir ağaç kazandırıldı.

Ne olmuştu?

Fatih Nuruosmaniye Caddesi'nde bulunan bir iş yeri sahibi dükkanının görünürlüğünü engellediği iddiasıyla Fatih Belediyesi ekiplerinin diktiği ağacı testereyle kesmiş, ekipler konuyla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kaynak: AA
Fatih BelediyesiBelediyeGüncelÇevreYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
14:48
Fenerbahçe’nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
Fenerbahçe'nin istediği yıldızı tekme tokat dövdüler
14:30
Mansur Yavaş’ın ardından CHP’de istifa dalgası Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
Mansur Yavaş'ın ardından CHP'de istifa dalgası! Belediye başkanları bir bir partiden ayrılıyor
14:23
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
Yaşlı adamı ellerini zincirleyip ağaca bağladılar
14:18
Kılıçdaroğlu’ndan Mansur Yavaş’ın istifasına ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan Mansur Yavaş'ın istifasına ilk yorum
13:59
Mansur Yavaş’ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP’den üstün değil
Mansur Yavaş'ı istifaya götüren açıklama: Hiç kimse CHP'den üstün değil
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 15:35:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Nuruosmaniye'de kesilen ıhlamurun yerine Fatih Belediyesi 7 metrelik manolya dikti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement