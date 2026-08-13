Nusaybin'de Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Nusaybin'de Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı

Nusaybin\'de Apartman Yangını: 3 Kişi Kurtarıldı
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Mardin Nusaybin'de çıkan yangında 1'i bebek 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 5 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan ve dumandan etkilenen 1'i bebek 3 kişi, kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

8 Mart Mahallesi Mezitli Sokak'taki 5 katlı apartmanın 1'inci katındaki dairede, öğle saatlerinde yangın çıktı. Yangında oluşan yoğun duman, apartmanın koridorları ile üst katlardaki bazı dairelere yayıldı. İhbarla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, diğer yandan sepetli merdivenle üst katlara ulaştı. Dumandan etkilenen ve aralarında 1 bebeğin de bulunduğu 3 kişi, ekipler tarafından sepetli merdivenle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kişi, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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