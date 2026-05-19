Nusaybin'de Dolu Ziyan Yarattı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan dolu yağışı nedeniyle tarım alanları ve bahçelerde zarar oluştu.

Nusaybin ilçe merkezi ile bazı kırsal mahallelerde öğle saatlerinde başlayan yağmur, kısa sürede yerini dolu yağışına bıraktı. Gürün ve Çevre mahallelerinde saat 13.00 sıralarında etkili olan dolu nedeniyle bahçelerdeki ürünler zarar gördü.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),