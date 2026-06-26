Mardin'in Nusaybin ilçesinde iş yerine giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalandı.
Yenişehir Mahallesi'nde bir iş yerinde yılan gören esnaf, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yakalanan yılan, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'de İş Yerine Giren Yılan Yakalandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?