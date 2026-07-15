Nusaybin'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Nusaybin'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi

15.07.2026 14:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nusaybin'de devrilen tanker alev aldı, sürücü kurtuldu. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen mazot yüklü tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, hafif yaralanan sürücü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

Kaza, 03.00 sıralarında Nusaybin ilçesi kırsal Söğütlü Mahallesi mevkisinde, uluslararası İpekyolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen mazot yüklü tanker, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yol kenarına devrildi. Devrilmenin ardından tanker alev aldı. Hafif yaralanan sürücü, alevler büyümeden kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak kurtuldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, köpüklü suyla müdahale ettikleri yangını uzun süren çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yaralı sürücüye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Yangın nedeniyle uluslararası İpekyolu bir süre tek yönlü ulaşıma kapatıldı. Söndürme ve temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber ve kamera: Ahmet AKKUŞ/MARDİN,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nusaybin'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşte soruşturmayı başlatan o inşaat Haluk Levent’in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı İşte soruşturmayı başlatan o inşaat! Haluk Levent'in kirli çamaşırları böyle etrafa saçıldı
İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD’ye karşı dayanma süresini uzatacak İran yapacağını yaptı: Bu hamle ABD'ye karşı dayanma süresini uzatacak
İspanya’da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası İspanya'da Sanchez hükümetini sarsan yolsuzluk davasında başbakanın kardeşine 9 yıl men cezası
Oğuzhan Uğur da Haluk Levent’i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım Oğuzhan Uğur da Haluk Levent'i sattı: Çıkarmam gereken dersleri çıkardım
Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü Sağlık teknisyeninin kahreden ölümü: Sarı kantaron toplarken kayalıklardan düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar Emiri Al Sani’ye taziye ziyareti

13:59
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı İşte Haluk Levent’in kumarhane fotoğrafının perde arkası
Nerede ve ne zaman çekildiği ortaya çıktı! İşte Haluk Levent'in kumarhane fotoğrafının perde arkası
13:36
ABD’den İran’a yeni saldırı dalgası
ABD'den İran'a yeni saldırı dalgası
12:42
AHBAP’ta ne kadar yardım parası topladı Haluk Levent’in verdiği rakam dudak uçuklattı
AHBAP'ta ne kadar yardım parası topladı? Haluk Levent'in verdiği rakam dudak uçuklattı
12:22
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor O karanlık geceye damga vuran an
Aradan 10 yıl geçse de unutulmuyor! O karanlık geceye damga vuran an
12:02
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi Oluşumun ismi ise...
Özgür Özel, yeni parti için ilk kez tarih verdi! Oluşumun ismi ise...
11:25
Akaryakıta okkalı çifte zam Tarih de rakam da belli
Akaryakıta okkalı çifte zam! Tarih de rakam da belli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2026 14:12:11. #.0.3#
SON DAKİKA: Nusaybin'de Mazot Yüklü Tanker Devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.