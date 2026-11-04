Nusaybin\'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evleri su bastı

Nusaybin'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evleri su bastıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerin zemin katlarını su basarken okula giden öğrenciler ve yayalar yürümekte güçlük çekti, ekipler çalışma başlattı.
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı.
Nusaybin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin birçok noktasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde rögar kapaklarından taşan sular da çevreye yayıldı. Okullarına gitmek isteyen bazı öğrenciler ve yayalar, yürümekte güçlük çekti. Bazı evlerin zemin katlarını su basarken, ekipler çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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