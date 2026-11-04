Nusaybin\'de sağanak cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, bazı evleri su bastı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde etkili olan sağanağın ardından cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bazı evlerin zemin katlarını su bastı.

Nusaybin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından ilçenin birçok noktasında cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı bölgelerde rögar kapaklarından taşan sular da çevreye yayıldı. Okullarına gitmek isteyen bazı öğrenciler ve yayalar, yürümekte güçlük çekti. Bazı evlerin zemin katlarını su basarken, ekipler çalışma başlattı.