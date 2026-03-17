Nusaybin'de Silahlı Kavga: 4 Yaralı

17.03.2026 21:59
MARDİN'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda S.H.G. (21), S.T. (22), M.T. (40) ve M.G. (30) tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Nusaybin ve Kızıltepe Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

