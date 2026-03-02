Nusaybin'de Silahlı Kavga Görüntüleri Ortaya Çıktı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 grup arasında çıkan ve R.B. ile M.A.'nın yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü, kavga edenlerden birinin tabancasıyla ateş ettiği, diğerinin de sopa ile karşılık verdiği ve kurşun isabet eden birinin yaralandığı görülüyor.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),
