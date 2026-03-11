Nusaybin\'de Sopalı Kavga: 1 Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde 2 kişinin sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı. O anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğleden sonra, Sakarya Caddesi Bankalar mevkisinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 2 kişi arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Şüphelilerden biri elindeki sopayla diğerini kovaladı. Kovalanan kişi başına aldığı sopa darbesiyle yere düşüp yaralandı. Kavgayı çevredekiler ayırdı. O anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsmi öğrenilemeyen yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.