Nusaybin'de Uçurumdan Yuvarlanan Araçta İki Yaralı

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metrelik uçurumdan yuvarlanan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, 17.00 sıralarında Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Akarsu Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 CTH 902 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü ile kadın yolcusu yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin),