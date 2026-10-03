Nusaybin\'de yol çalışmasında belediye personeli Zana Çelik hayatını kaybetti

MARDİN'in Nusaybin ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı belediye personeli Zana Çelik (37), toprağa verildi. Kazada yaralanan 2 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Kaza, dün öğleden sonra Dicle Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BVA 732 plakalı hafif ticari araç, belediye ekiplerinin yol çalışması yaptığı noktada önce personele, ardından park halindeki Nusaybin Belediyesi'ne ait kamyonete çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, belediye personeli Zana Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Z.A. (15) ve M.S. (21) ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zana Çelik'in cenazesi, hastane morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Seyyid Şükrü Akay Camisi'ne getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi, Hacılar Mezarlığı'nda defnedildi.

Yaralı 2 kişinin hastanede tedavileri sürürken, kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.