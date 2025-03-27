YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısı 7'ye yükseldi. Kavgada yaralananların Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) olduğu belirtildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Nusaybin'deki Silahlı Kavga: Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi - Son Dakika
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