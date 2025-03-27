Nusaybin'deki Silahlı Kavga: Yaralı Sayısı 7'ye Yükseldi

YARALI SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralananların sayısı 7'ye yükseldi. Kavgada yaralananların Mesut E. (44), Diyar E. (20), Murat E. (36), Furkan B. (20), Süleyman B. (30), Selman B. (24) ve Baran A. (18) olduğu belirtildi. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.