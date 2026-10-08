NYT, Milstein'ın İsrail lehine Batı Şeria raporunu engellediğini öne sürdü - Son Dakika
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NYT, Milstein'ın İsrail lehine Batı Şeria raporunu engellediğini öne sürdü

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NYT, ABD'nin İsrail Büyükelçiliği Başdanışmanı Milstein'ın İsrail lehine raporları değiştirdiğini öne sürdü. Milstein'ın Nisan 2025'ten bu yana raporları sansürlediği, Washington'ın tepkisini engelleyip Batı Şeria'daki yerleşim genişlemesine olanak sağladığı belirtildi.

New York Times (NYT) gazetesi, ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin baş danışmanlarından David Milstein isimli diplomatın, Binyamin Netanyahu hükümetini olumlu şekilde göstermek amacıyla bilgi çarpıttığını öne sürdü.

NYT'nin konuya yakın kaynaklara ve çeşitli belgelere dayandırdığı habere göre, 36 yaşındaki ABD'li diplomat Milstein son dönemde ABD yönetimine gönderilen raporlardaki bilgilerde değişiklik yaptı.

Gazeteye konuşan yetkililere göre mart ayı sonunda, İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da gasp ettiği topraklarda daha fazla yerleşim yeri kurulması planını onayladı.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliği'nde çalışan personel, bu adımı ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e yönelik açıkça belirlediği kırmızı çizgilerden biri olan "Batı Şeria'nın ilhak edilmemesi" ilkesini ihlal etme potansiyeli taşıyan bir adım olarak değerlendirdi ve Washington'daki politika yapıcılarına yönelik acil bir rapor hazırladı.

Ancak bu rapor hiçbir zaman Washington'a ulaşmadı çünkü Büyükelçi Huckabee'nin Başdanışmanı Milstein bu raporu engelledi.

Bu olay ilk değildi

Yetkililer bu olayın bir ilk olmadığını da belirtti. Buna göre Milstein göreve başladığı Nisan 2025'ten bu yana Netanyahu hükümetini olumlu göstermek amacıyla İsrail'in faaliyetlerine ilişkin büyükelçilik raporlarını defalarca sansürledi veya önemli ölçüde değiştirdi.

Bahar aylarında Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci şiddeti tırmanırken, büyükelçilik Washington'a İsrail'in yeterli adımları atmadığına dair bir rapor göndermek istedi ancak bunun yerine Milstein'in müdahalesi ile Washington'a İsrail'in saldırılara "yanıt verdiğine" dair bir rapor gitti.

Kongre üyeleri İsrailli yerleşimciler ve güvenlik güçleri tarafından öldürülen 9 Filistinli Amerikalının cinayetleriyle ilgili hesap sorulmasını talep ettiklerinde, Milstein, Büyükelçilik personelinin hazırladığı ayrıntılı raporu gizleyerek, ABD'li Kongre üyelerinin bilgi edinme çabalarını fiilen engelledi.

Kudüs'e varır varmaz ilk icraati yazışmaları istemek olmuş

Kudüs'e varışının hemen ardından Milstein, Filistin meseleleriyle ilgilenen büyükelçilik biriminden gelen yazışmaların kendisi tarafından onaylanmasını ısrarla talep etmeye başladı ve bazı personel, Milstein'ın raporları engelleyeceği veya yeniden yazacağı endişesiyle rapor yazmaktan kaçınmaya başladığı için, telgraf akışı haftada birkaç taneden ayda birkaç taneye düştü.

Yetkililer, Milstein'in bu müdahalesinin, Trump yönetiminin İsrail'in belli adımlarına karşı vereceği olumsuz tepkileri engellediğini ifade etti.

Ayrıca yetkililer, Milstein'in müdahalelerinin en ciddi sonucunun İsrail'in Batı Şeria'da gasp ettiği toprakları genişletmesine olanak sağlamak olduğunu aktardı.

Büyükelçinin bunlardan ne denli haberdar olduğu belirsiz

Öte yandan İsrail yanlısı görüşleriyle bilinen Büyükelçi Huckabee'nin başdanışmanının bu eylemlerinden ne denli haberdar olduğu da belirsizliğini koruyor.

Huckabee'nin birçok iletişim belgesini onaylaması gerekiyor ancak Milstein çoğu zaman tek başına hareket ediyor.

Bazı yetkililer Huckabee'nin zaman zaman İsrail'i olumlu göstermek için Milstein ile birlikte çalıştığını da kaydetti.

ABD'li aşırı sağcı radyocu Mark Levin'in üvey oğlu olan Milstein, hem ABD'de hem de İsrail'de ABD ve İsrail arasında üst düzey toplantıları organize eden kişi olarak tanınıyor.

NYT, söz konusu haberi hazırlamak için 15 ABD'li yetkili ile görüştü, onlarca belge, telgraf, not ve iç yazışmayı inceledi.

Kaynak: AA
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