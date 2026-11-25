ABD'de Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğünün (DNI) siber güvenlik ihlaline maruz kaldığına dair haberlerin çıkması, farklı ülkelerde istihbarat, savunma ve diplomasi kurumlarını hedef alan siber saldırıları yeniden gündeme getirdi.

New York Times'ın (NYT) haberine göre CIA ve DNI, kamuya açık ve gizli olmayan kaynaklardan istihbarat analizi yapılmasını sağlayan sistemlerine yönelik siber güvenlik ihlali tespit etti.

Saldırıda hangi bilgilerin ele geçirildiği henüz belirlenemezken başka federal kurumlara ait bazı bilgilerin de açığa çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

Olay, son dönemde farklı ülkelerde kamu kurumlarının bilişim sistemlerini hedef alan siber saldırı ve veri ihlallerinin art arda gündeme gelmesiyle dikkati çekti.

FBI ve Pentagon'daki güvenlik ihlalleri milyonlarca kişinin bilgilerini riske attı

ABD'de Federal Soruşturma Bürosu (FBI) telefon iletişimlerine ilişkin gözetleme verilerini sakladığı sistemde tespit edilen şüpheli faaliyetler üzerine soruşturma başlatılırken Savunma Bakanlığının (Pentagon) personel kayıtlarını tuttuğu sistemdeki güvenlik açığı yaklaşık 3 milyon kişinin bilgilerini etkiledi.

Associated Press'in (AP) 5 Mart 2026 tarihli haberine göre FBI, 17 Şubat'ta kurumun bilgisayar ağındaki bir sistemde olağan dışı faaliyetler tespit etti.

Sistemde mahkeme kararları kapsamındaki soruşturma kayıtları, telefon iletişimlerine ilişkin gözetleme verileri ve soruşturmaların hedefindeki kişilerin kimlik bilgileri bulunuyordu.

ABC News'ün 29 Eylül tarihli haberine göre ise Savunma Bakanlığının Defense Manpower Data Center (DMDC) sistemine Ekim 2025 ile 16 Temmuz 2026 arasında yetkisiz erişim sağlandı.

İhlal, yaklaşık 2,76 milyon hayattaki ve 294 bin hayatını kaybetmiş kişinin isim, doğum tarihi, iletişim bilgileri ve Sosyal Güvenlik numaraları gibi verilerini etkiledi. Bakanlık, güvenlik açığının giderildiğini ve etkilenen kişilerin bilgilendirildiğini açıkladı.

FBI personel bilgileri de siber saldırıların hedefinde

New York Times'ın (NYT) 29 Eylül tarihli haberine göre, "ShinyHunters" adlı siber suç grubu, FBI'ın işe alım portalına sızarak mevcut ve eski FBI çalışanları ile kuruma iş başvurusunda bulunan on binlerce kişinin hassas kişisel bilgilerini ele geçirdiğini duyurdu.

Grup, ele geçirdiği bilgiler arasında çalışanların ev adresleri, Sosyal Güvenlik numaraları, telefon numaraları ve görev tanımlarının bulunduğunu öne sürdü.

Haberde, FBI yönetiminin çalışanlara gönderdiği kurum içi bilgilendirmede, ihlale ilişkin soruşturmanın tüm personelin bilgilerinin ele geçirilmiş olabileceği varsayımıyla yürütüldüğü aktarıldı.

Saldırganların çalışanların psikiyatrik kayıtları ile kan ve idrar testlerine ilişkin belgeler gibi tıbbi bilgilerin yanı sıra güvenlik soruşturması dosyalarını da ele geçirdiklerini iddia ettikleri kaydedildi.

ShinyHunters'ın saldırıyı, FBI'ın Mayıs 2026'da grubun siber saldırı ve veri şantajı faaliyetlerine ilişkin yayımladığı kamuoyu uyarısına tepki olarak gerçekleştirdiği belirtildi.

Belçika ve Yunanistan da siber saldırılara maruz kaldı

ABD dışındaki ülkelerde de istihbarat teşkilatlarının dijital altyapıları siber saldırıların hedefi oldu.

Avrupa Birliği Siber Güvenlik Ajansının (CERT-EU) haziran ayında yayımladığı rapora göre, Belçika'nın sivil istihbarat teşkilatı Devlet Güvenlik Servisinin (VSSE) kullandığı mobil cihaz yönetim sistemine yönelik siber saldırıda kurum çalışanlarının bilgileri hedef alındı.

Mayıs 2025 ile 2026'nın ilkbahar ayları arasında gerçekleştiği belirtilen saldırıda, Ivanti mobil cihaz yönetim yazılımındaki güvenlik açıklarından yararlanılarak personelin isim, telefon numarası ve e-posta adresleri gibi bilgilere erişildiği bildirildi.

Raporda, saldırganların kurumun gizli ve sınıflandırılmış bilgilerin tutulduğu iç sistemlerine eriştiğine ilişkin bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Aynı raporda yer alan bilgilere göre, Çin bağlantılı olduğu değerlendirilen "Mustang Panda" adlı siber casusluk grubu, Yunanistan'ın NATO Daimi Temsilciliğini hedef alan bir kimlik avı girişiminde bulundu.

Bir e-posta üzerinden NATO temsilciliği çalışanlarının hedef alındığı belirtilen raporda, saldırının başarılı olup olmadığına veya sistemlere yetkisiz erişim sağlanıp sağlanmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi paylaşılmadı.

Fransa, Rus istihbaratını siber casusluk faaliyetleriyle suçladı

Fransa da Rusya Federal Güvenlik Servisinin (FSB) siber casusluk faaliyetlerine ilişkin resmi suçlamada bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanlığının 13 Temmuz 2026 tarihli açıklamasında, FSB'nin 16. Merkezine bağlı birimin, Turla adlı siber casusluk yapılanması üzerinden Fransa'daki stratejik kurumları hedef aldığı belirtildi.

Fransız Siber Kriz Koordinasyon Merkezinin (C4) incelemelerine dayandırılan açıklamada, Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığının e-posta hesaplarının 2017'den, Fransa'nın Moskova Büyükelçiliğindeki Dışişleri Bakanlığı ağının ise 2018'den itibaren hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, 2019'da yargı sektöründeki bir sunucuya yetkisiz erişim sağlandığı, Şubat 2025'te ise Fransız savunma sanayisi için çalışan hassas teknolojiler alanındaki bir araştırma enstitüsünün hedef alınarak önemli miktarda verinin ele geçirildiği bildirildi.

Fransız makamları, bu faaliyetleri Rusya'ya atfederken, Turla yapılanmasının Ukrayna, NATO ülkeleri ve Avrupa Birliği üyelerine yönelik siber casusluk faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.