O'Neill, Aziz Patrick Günü'nde Beyaz Saray'a Katılmayacak

16.02.2026 20:56
Kuzey İrlanda Başbakanı O'Neill, Gazze'deki durumu gerekçe göstererek etkinliğe katılmayacağını duyurdu.

Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durum nedeniyle bu yıl da Beyaz Saray'daki "Aziz Patrick Günü" etkinliklerine katılmayacağını bildirdi.

O'Neill, Amerikan X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu yıl Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmama kararını, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki durum nedeniyle aldım." ifadesini kullandı.

Ülkesi ve ABD arasındaki tarihi ilişkiye çok değer verdiğini, barışı güçlendirmek ve ekonomiyi büyütmek için ABD'li isimlerle çalışmaya bağlı kalmaya devam ettiğini vurgulayan O'Neill, şunları kaydetti:

"Ancak Gazze'deki ateşkes anlaşmasının sunduğu umut ve vaatlere rağmen korkunç İsrail askeri saldırıları sürüyor. İsrail'in sistematik insan hakları ihlallerine ve uluslararası hukukun açık ihlallerine göz yumamam ve yummayacağım. Bir siyasi lider olarak insanlığın yanında kararlılıkla durmak benim sorumluluğumdur."

Kuzey İrlanda Bölgesel Hükümeti Başbakanı O'Neill, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze politikasını protesto etmek amacıyla geçen yıl da Beyaz Saray'daki Aziz Patrick Günü etkinliklerine katılmamıştı.

İrlanda'nın koruyucu azizi kabul edilen Patrick'in öldüğü 17 Mart, her yıl Hristiyanlığın İrlanda'ya geldiği gün olarak kutlanıyor. Dünya genelindeki İrlandalılar, Aziz Patrick Günü'nde İrlanda kültür ve mirasını da kutluyor.

İrlanda'nın milli günlerinden Aziz Patrick Günü kapsamında, hem Kuzey İrlanda'dan hem de İrlanda'dan siyasi liderler geleneksel olarak ABD'ye gidiyor.

Kaynak: AA

