Oba, Hartum Büyükelçiliği görevine Burhan'a güven mektubunu sunarak başladı

Oba, Hartum Büyükelçiliği görevine Burhan'a güven mektubunu sunarak başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güven mektubu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a sunuldu. Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fahri Türker Oba, mektubu sunmasının ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak görevine başladı.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan'a güven mektubunu sundu.
Türkiye'nin Hartum Büyükelçiliğinin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Oba'nın Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak güven mektubunu Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan'a sunduğu bildirildi.
Oba, güven mektubunu sunmasının ardından Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi olarak görevine başladı.
Kaynak: AA
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